Tempestade adia finais do Campeonato Nacional de Saltos de Obstáculos 2025

As finais do Campeonato Nacional de Saltos de Obstáculos 2025, que deveriam realizar-se este domingo, 28 de setembro, no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, foram adiadas para amanhã, segunda-feira, 29 de setembro.

A decisão deve-se às fortes intempéries provocadas pela tempestade Gabrielle, que causou estragos significativos nas zonas do Porto e Matosinhos, afetando as condições de segurança e logística do evento.

Segundo a organização, o adiamento abrange as finais dos escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores, bem como as provas da CPCJ e CPCO. A prioridade, sublinha a direção do Centro Hípico, é garantir a segurança de cavaleiros, equipas técnicas, público e cavalos, assegurando também as melhores condições da pista e áreas envolventes.