Team Cardiga com 13 atletas, nas finais das competições de dressage 2019 2 Outubro, 2019 18:14

A Academia Equestre João Cardiga-AEJC, vai estar representada, em mais uma festa da Dressage, que se realizará de 01 a 6 de Outubro de 2019, na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa.

O Top 13 Cardiga, participa nas finais dos campeonatos nacionais de dressage, dressage Open, dressage póneis, paradressage e Taça Portugal. Alguns destes conjuntos estão, também, a concorrer no CDI3*-Concurso dressage Internacional que decorre em paralelo.

O Top 13 Cardiga é composto pelos conjuntos seguintes:

Escalão Júnior FEI

Beatriz Gonçalinho, com Fidelius

Beatriz Reto, com de Plaisir

Carolina Gonçalinho, com som D’ Amour

Rita Rodrigues, com Festina 31

Paradressage

Inês Alemão Teixeira, grau 3, com Giraldo da Sernadinha

José Neves, Grau 1, com vendetto C

Dressage Póneis

Enzo Reame, com Apache

Vitoria Reame, com Sher

Alice Fernandes com Trinco

Ema Ferreira, com Vitinha

Taça Portugal (de 18 a 20 outubro no CEIA-Alfeizerão)

João Cardiga, com Irish Coffee FC

Campeonato Portugal DR Open (de 24 a 28 Outubro, na SHP)

Rita Onofre, com Emir OS

Rokhaya Coundoul, com Z-Traquete

A direção da Academia aproveita para “felicitar todos os atletas, pais, treinadores e organizações, que ao longo do ano, fizeram os esforços que consideraram necessários, para apoiar e investir na preparação desportiva destes cavaleiros.

O programa “caminhada olímpica e paralímpica” começa a tornar-se uma realidade o que é motivo de orgulho para toda a equipa Cardiga.

Uma palavra especial ao Top 13 do Team Cardiga que, acreditamos, chegam a esta final, independentemente do seu escalão etário, cada vez mais, preparados para futuros êxitos e fracassos, que aconteçam nas suas vidas.

Por ultimo, agradecer aos Jogos Santa Casa por acreditarem, connosco, no projeto “Equitação Para Todos” e desejar a todas as equipas uma excelente final cheia de SORRISOS e interajuda, no espirito desportivo saudável”.

Mais informação: 964950863