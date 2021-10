Tattersalls: Poldro de 1 ano vendido por mais de £1.2 milhões (VÍDEO) 7 Outubro, 2021 15:34

Um poldro puro sangue inglês, de 1 ano, filho de «Sea the Stars» foi a grande estrela no segundo dia do Leilão Tattersalls de Outubro. Propriedade de Lord e Lady Lloyd Webber do Stud Watership Down, foi vendido por 1.200.000 guinéus (€1.479.366) através de Charlie Gordon Watson para a Woodford Racing de Bill Farish.

Este poldro de corridas, é filho da égua «So Mi Dar», (x Dubawi) vencedora do Group 3 (Musidora Stakes) em 2016 e classificada no Group 1 (Prémio L’Opera). «So Mi Dar» é meia irmã do Campeão, «Too Darn Hot».

“Não esperávamos ultrapassar a barreira do milhão, porque nunca ninguém consegue” disse Lady Lloyd-Webber. “É um bonito cavalo, esperamos que venha a conquistar muitas corridas e continuar a tradição vencendo as provas Group 1 como a restante família,” concluiu Lady Lloyd-Webber.