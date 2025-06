«Tanuela EC (SPA)» do criador Lusitanos El Castaño eleita Campeã à Mão no Festival Internacional do Cavalo Lusitano

Até domingo, dia 29, o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, acolhe mais uma edição do Festival Internacional do Cavalo Lusitano, um evento de referência que reúne os mais distintos exemplares da raça e um programa diversificado de atividades e competições.

Um dos momentos altos da tarde desta sexta-feira (27) foi a eleição da Campeã “à mão”, título que consagrou a poldra de dois anos «Tanuela EC (SPA) (Nuelo das Lezírias x Gringa-K (SPA) por Único), criada por Lusitanos El Castaño e propriedade da Agrícola Sto. Patriarca S.L.. A jovem poldra destacou-se numa disputa de elevado nível técnico e competitivo, superando a também premiada «Top Model Dres Top» (Lord Plus x Nespera do Drosa BR por Rubi), do criador Dressage Top e propriedade de Sá & Costa Lda, que recebeu igualmente a medalha de ouro.

A distinção de «Tanuela EC (SPA)» como Campeã à Mão sublinha não só a qualidade genética da poldra, como também o trabalho criterioso do criador Lusitanos El Castaño, cuja aposta em excelência está a deixar marca no panorama do cavalo Lusitano.

Outros destaques da competição incluem:

Poldras de 1 ano: Medalhas de ouro para «Ursula do Luar» (Coudelaria do Luar) e «Ursula do Lugar» (Manuel Teixeira). Medalhas de prata atribuídas a «Uva JCL» (Coudelaria JCL) e «Uelva das Lezírias» (Companhia das Lezírias).

Poldras de 3 anos: Ouro para «Sevilha SC» (Francisco Sousa Cardoso Herd.) e «Sevilha JCL» (Coudelaria JCL). Prata para «Soja» (João Pedro Rodrigues / R & H Lusitanos Lda.) e «Samba Dressage Top» (Dressage Top / Correia de Sá e Costa).

Éguas afilhadas: Medalha de ouro para «Original Dress Top» (Dressage Top / CS10 Investimentos). Medalhas de prata para «Livia das Lezírias», Quáquá RAE e Paris.

A avaliação ficou a cargo do painel de juízes composto por Dr. Tomé Nunes, Rui Almeida, Rui Rosado, Orpheu Avila, Nuno Santos Pereira, Dr. Tiago Gomes e Yves Manzanares.

