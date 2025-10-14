Tânia Campeão — a estrela que fez história no Horseball e nos Saltos em 2025

O ano de 2025 ficará marcado como um dos mais brilhantes da carreira da médica veterinária e atleta portuguesa Tânia Campeão, de 33 anos. Tânia consolidou-se como uma das grandes referências do Horseball internacional e destacou-se também nas provas de saltos, somando títulos, prémios e distinções ao longo de uma temporada memorável.

Tânia foi capitã da Seleção Nacional Feminina de Horseball, que conquistou o 7.º lugar para Portugal no Campeonato do Mundo, realizado em março 2025 em Buenos Aires, um feito de enorme mérito num dos torneios mais competitivos do planeta.

Em representação da equipa espanhola CEEC (Club d’Equitació Esportiva Cardedeu), também venceu com distinção a Liga Mediterrânea Ladies de Horseball, organizada pela FIHB e disputada em Espanha e França. Pela equipa portuguesa Horseball Club Colégio Vasco da Gama, somou ainda um 5.º lugar na Liga Ibérica Ladies, conquistando o título individual de melhor marcadora da competição, e um 5.º lugar no Campeonato Nacional Pro Elite.

Nos campeonatos nacionais, Tânia Campeão foi vice-campeã nacional feminina de Horseball no Vimeiro, nos dias 13 e 14 de setembro, e alcançou o 3.º lugar montando Playboy for Pleasure no Campeonato de Saltos de Cavaleiros Clássicos, disputado no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, de 25 a 28 de setembro.

A nível internacional, voltou a brilhar ao serviço de Espanha, conquistando a medalha de prata na Champions League de Horseball, realizada em Opglabbeek, Bélgica, de 2 a 4 de outubro.

O culminar de uma época perfeita chegou na Gala da Federação Internacional de Horseball, a 4 de outubro, onde Tânia Campeão foi distinguida com o prestigiado prémio de Melhor Jogadora do Ano 2025.

E para encerrar o ano em grande estilo, triunfou ainda na Taça de Amazonas Elite de Saltos, realizada na Golegã de 10 a 12 de outubro, confirmando o seu talento versátil e dedicação exemplar ao desporto equestre.

Com resultados de excelência dentro e fora de Portugal, Tânia Campeão afirma-se como um nome maior do Horseball mundial e um exemplo inspirador de empenho, liderança e paixão pelos cavalos.