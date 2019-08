«Tam Tam du Valon» para Martin Fuchs

«Tam Tam do Valon do espanhol Iván Serrano Saez a caminho da Suíça para as boxes do actual Campeão da Europa: Martin Fuchs.

Após terminar o Europeu de Roterdão com Iván Serrano Saez e fazer um Grande Prémio no sábado (24) em que ficou classificado em 8º lugar, o proprietário do cavalo o francês Jean Pierre Herpin decidiu negociar com Martin Fuchs.

O cavaleiro espanhol começou a montar Tam Tam du Valon de 12 anos, em Março 2018 e desde então foi notável o progresso do cavalo, terminando com a sua selecção para disputar o europeu, a primeira grande competição em que participou Iván Serrano.

Vale a pena recordar que Iván Serrano com Tam Tam du Valon venceu o Grande Prémio do CSI3* de Vilamoura (Champions Tour) em Outubro do ano transacto.