Taça do Mundo de Dressage: Cresce o entusiamo à medida que Maria Caetano Couceiro se prepara para a final 2 Abril, 2019 18:25

Após meses de renhidas provas de qualificação em todo o mundo, os melhores cavaleiros de Dressage deslocam-se esta semana para a cidade sueca de Gotemburgo, onde a cavaleira portuguesa Maria Caetano Couceiro vai competir com um grupo de cavaleiros de elite que procuram a glória na finai da Taça do Mundo de Dressage de 2019.

Maria Caetano Couceiro, de 32 anos, que irá montar o Lusitano Coroado (x Rubi AR) propriedade do espanhol Juan Manuel Cordero, tem surpreendido o mundo da Dressage no passado recente. Uma série de excelentes prestações levaram este conjunto a superar recordes pessoais. Actualmente o conjunto ocupa a 40ª. posição do último Ranking Mundial da FEI de Dressage, publicado esta segunda-feira (01/04).

Apesar de não ter estado presente em algumas das provas qualificativas para a Taça do Mundo no início da época, Maria garantiu com segurança o seu lugar na final após alguns desempenhos impressionantes, particularmente na última prova qualificativa em Den Bosch (Holanda).

“Já fizemos tudo o que podíamos até agora e estamos prontos. O Coroado está em boa forma. Estamos neste momento a passar a Dinamarca a caminho de Gotemburgo. Não iremos trabalhar muito esta tarde de terça-feira – apenas desenrolar o cavalo e já trabalharemos mais na quarta e quinta-feira antes do Grande Prémio na sexta,” afirmou a cavaleira.

Estão confirmados um total de 18 conjuntos de 12 países para esta competição anual, com cavaleiros da Bielorrússia, República Dominicana, França, Irlanda, Holanda, Portugal, Rússia, África do Sul, Suécia, EUA e Alemanha.

Todos os participantes que concluírem o Grande Prémio de sexta-feira com uma pontuação de pelo menos 60%, poderão seguir para o Grande Prémio Freestyle de sábado (início às 15h de Portugal), que irá decidir o título de Campeão da Taça Mundo de Dressage FEI de 2019.

