Taça de Portugal de Ensino 2018, com baixa participação 3 Dezembro, 2018 8:55

A final da Taça de Portugal de Ensino, organizada pelo Centro Equestre Internacional de Alfeizerão e com o apoio da FEP, não teve a afluência de conjuntos esperada, já que foram apenas 18 que participaram nos 6 graus.

Os vencedores da Taça de Portugal de Ensino, são Ricardo Moura Tavares com Baluarte da Broa no Grande Prémio; Gustavo Mendes com Feiticeiro no nível S. Georges; Nicole Antunes da Silva com Evimar no nível Complementar; no nível Médio venceu Luis Bencatel Azeitona com Hipparion; Mafalda Galiza Mendes no nível Elementar com Isco; e Roberto Ferreira Jesus venceu no nível Preliminar com Jockey.

A salientar, as boas médias alcançadas pela generalidade dos concorrentes, com quatro conjuntos a pontuar acima dos 70%. Foram os casos de Ricardo Moura Tavares com Baluarte da Broa na Kür de Grande Prémio (71,894%), de Gustavo Mendes com Feiticeiro na Kür da Intermediária I (70,263%), de Mafalda Galiza Mendes com Isco na E3 (71,542%) e de Roberto Ferreira Jesus com Jockey na P3 (70,250%). Alguns cavaleiros e coudelarias sobressaíram nesta final, terminando em pleno a boa época de 2018.

O júri foi composto por Luís Pedro Machado (N3) FEP 1626 (Presidente), Filipe Canelas (N3) FEP 130, Eugénio Paixão (N2) FEP 9066, Michelle Rosa Santos (N2) FEP 1642 e José Guerra (N1) FEP 5186.



Vencedores Big Tour – Grande Prémio

1º Ricardo Moura Tavares com Baluarte da Broa – 481,446 pontos

2º Emma Rogers Franco – Zolista – 437.513

Vencedores Small Tour – St. Georges / Intermediária

1º Gustavo Mendes com Feiticeiro – 471,932

2º Filipa Carneiro com Embaixador – 471,155

3º Vanessa Pamplona Silva com Serano – 468,080

Vencedores niv. Complementar

1º Nicole Antunes Silva com Evimar – 462,208

2º Iris Rito Miranda com Garbo – 450,446

Vencedores niv. Médio

1º Luís Bencatel Azeitona com Hipparion – 477,193

2º Pedro Silvério Sousa com Heroi da Malhadinha – 453,728

Vencedores niv. Elementar

1º Mafalda Galiza Mendes com Isco – 509,332

2º João Pedro Cardiga com Irish Coffee – 480,437

3º Diogo de Mendonça Raimundo com Iuca – 474,422

Vencedores niv. Preliminar

1º Roberto Ferreira Jesus com Jockey – 507,761

2º Bruno Moreira com Java da Hermida – 479,589

3º Sofia Machado Costa com Jazz – 464,235

