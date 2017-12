Taça de Portugal de Ensino 2017: Vencedores

Este fim-de-semana nas instalações do Centro Equestre Internacional de Alfeizerão realizou-se pelo segundo ano consecutivo, a Final da Taça de Portugal de Ensino e o CDR do Centro. Constituída por quatro jornadas e uma final, o evento contou com cerca de 30 inscritos nos cinco graus.

Os vencedores em cada um dos graus foram apurados pela soma dos resultados obtidos nas qualificativas (CDN’s) durante o ano e nos três dias da final.

GRAU PRELIMINAR – 4 participantes

Mafalda Galiza Mendes brilhou na final da Taça de Portugal de Ensino com o Lusitano Isco ao conquistar a Medalha de Ouro alcançando o total de 500,851 pontos. Este conjunto conseguiu manter pontuações acima dos 70% nos 3 dias da final. O segundo e terceiro lugares foram muito disputados entre Lourenço Machado (Invictus) e Ana Rita Santos (Itálico), arrebatando a medalha de prata Lourenço Machado (471,351 pts). O bronze foi para Ana Rita Santos (466,579 pts).

GRAU ELEMENTAR – 2 participantes

No Grau Elementar reservado a cavalos de 5 anos, destacou-se no primeiro lugar Luis Azeitona com Hipparion (497,461 pts). Alexandra Gouveia foi segunda classificada com Herdeiro (460,561 pts).

GRAU MÉDIO – 4 participantes

O Grau Médio que foi muito disputado, destacou-se João Castelão que arrebatou o Ouro com Girão das Salgadas (466,115 pts). Medalha de Prata para Ricardo Ramalho e Gepeto (465,852 pts): Georgina Rogers com Guiso recebeu o bronze (449,254 pts).

GRAU COMPLEMENTAR – 5 participantes

Venceu Vasco Mira Godinho com Furriel dos Cedros (484,436 pts). Luís Azeitona foi segundo classificado com Fazenda (474,177 pts) e Vanessa Pamplona Silva em terceiro com Serano (469,707 pts).

INTERMEDIÁRIA – 7 participantes

Na Intermediária que registou a maior adesão com 7 conjuntos, destacou-se no 1º lugar Nuno Chaves de Almeida com El Romana Plus (491,105 pts). Ricardo Moura Tavares recebeu a Prata com Baluarte da Broa (480,782 pts) enquanto Raquel Falcão conquistou a Medalha de Bronze com Elegante Plus (477,114 pts).

O Júri foi composto por Miguel Gonçalves, Luís Pedro Machado, Filipe Canelas Pinto, Pedro Marinho e Michele Cristóvão.

Resultados AQUI

Resultados completos