Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (21/27 ABR)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

PSCJ ANCCE Medina Sidonia 2025

Presentación del Cartel Oficial del Concurso de saltos Internacional de Maeza 2025

Campeonato de la Comunidad de Madrid de salto 2025

CSN3* Copa Presidente – Real Club Pineda 2025

CDN3*Real Club de Polo – LIGA NACIONAL DE DOMA CLÁSICA CABALLOS JÓVENES Y GRAN PREMIO 2025

INTERNACIONAL:

Spring MET 2025 Tour IV Week 3

FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2025 – Zduchovice

Longines EEF Series Gorla Minore – CSIO3*, CSI2*, CSIYH1*

CSI1*W / CSN5* – Curitiba 2025

Le Printemps des Sports Equestres 2025 – CSI5* CDI5* & Master Pro

Defender Kentucky Three-Day Event & Kentucky Invitational CSI5*

Horses & Dreams meets the Netherlands

Strzegom Spring Open II 2025

Woodside Spring Classic 1

CSI 2* Sentower

CAIO-W Kladruby – Rudolfův pohár

Chard Spring International CSI2*

CPEDI 3*/2*/1* Waregem

CDI4* Gössendorf 2025 – FESTIVAL of Horses

LEILÕES:

Schockemoehle Online Auction – Young Jumpers

MaJa Sport Horse Auction „Spring Edition“

Stallion AI Stallion Parade

CORRIDAS:

Renntag Düsseldorf / Magdeburg

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.