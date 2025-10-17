Sunshine Tour: Rodrigo Giesteira Almeida conquista troféu Royal Bliss
A quinta edição do Andalucia Sunshine Tour (CSI3*) arrancou esta quinta-feira, nas instalações de Montenmedio, com um impressionante contingente de 665 cavalos e mais de 330 cavaleiros prontos para competir. Esta primeira semana reúne cerca de 500 cavalos nas provas internacionais, enquanto os restantes participam nas competições reservadas aos cavalos novos.
O evento confirma o seu estatuto como um dos maiores palcos do hipismo europeu, atraindo participantes de todo o mundo. Entre os 159 cavalos espanhóis registados, a diversidade internacional é notável: Irlanda (72), Alemanha (39), Grã-Bretanha (36), e mais de 20 cavalos representando países como EUA, Bélgica, Suécia, Portugal e Suíça.
Entre os nomes sonantes em competição, destacam-se figuras como Cian O’Connor, Dermott Lennon e os irmãos Max e Tom Wachman pela Irlanda; Anthony Bourquard pela Suíça; Thomas de Wit e Zoe Hank Conter pela Bélgica; Max Kühner pela Áustria; Pedro Veniss pelo Brasil; Jana Wargers pela Alemanha; Tim Gredley e Joe Whitaker pelo Reino Unido; e a norte-americana Paris Sellon.
Rodrigo Giesteira Almeida vence com classe
O grande destaque português do dia foi Rodrigo Giesteira Almeida, que conquistou o Troféu Royal Bliss ao vencer a prova ao cronómetro (1,40 m), disputada na pista Milton. Montando o garanhão KWPN de 9 anos Comme Le Coeur, Rodrigo foi simplesmente imbatível, completando o percurso em 54,49 segundos — o melhor tempo entre dezenas de concorrentes.
Devido ao elevado número de participantes, a prova foi dividida em duas secções. Rodrigo venceu a primeira, enquanto na segunda o triunfo foi para o italiano Luca Moneta, com El Capone RK.
Nos lugares seguintes ficaram Arthur Le Vot (França) com Divine de B’Neville e Skye Higgin (Grã-Bretanha) com Fly For You, ambos em segundo, e Hugo Álvarez Amaro (Espanha) com La Plus Belle VDW Z e Tom Schewe (Alemanha) com Lester, que completaram o pódio com os terceiros lugares.
Boa presença portuguesa em pista
Portugal esteve bem representado nesta jornada, com vários cavaleiros a mostrarem solidez e consistência nas suas prestações.
1ª parte da prova:
-
Molly Hughes Bravo (HH Mercedes) – 31ª classificada, sem faltas
-
Mafalda Costa Marques (Iniesta P) – 32ª classificada, sem faltas
-
Mafalda Costa Marques (Oscar CG) – 44ª classificada, 4 pontos
2ª parte da prova:
-
Alexandre Mascarenhas de Lemos (Classico 70) – 21º, sem faltas
-
Rodrigo Giesteira Almeida (Gb Diamantina) – 43º, 4 pontos
-
Ricardo Benzinho Costa (Brego le Grande) – 45º, 4 pontos
-
António Relvas (Nabia São Miguel) – 47º, 5 pontos
Com esta vitória, Rodrigo Giesteira Almeida volta a confirmar o excelente momento que atravessa, destacando-se entre uma elite internacional de cavaleiros e reforçando a presença portuguesa no prestigiado Sunshine Tour.
