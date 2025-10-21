Sunshine Tour: Dezoito equipas disputam a Taça das Nações

Na próxima sexta-feira (24), dezoito equipas internacionais irão disputar a prestigiada Taça das Nações Montenmedio (CSIO3*), um dos momentos mais aguardados do circuito. A Taça das Nações é o desafio por equipas mais antigo e emblemático do hipismo, reunindo seleções nacionais de todo o mundo num espetáculo vibrante, repleto de emoção e de competição ao mais alto nível.

Entre as nações participantes, Portugal marca presença com uma equipa determinada, pronta para demonstrar a consistência e o talento que têm vindo a destacar os cavaleiros nacionais nas últimas temporadas. Juntamente com Portugal, competem as equipas da Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça e Estados Unidos.

A competição terá início às 13h, na pista de relva David Broome, sob o traçado do chefe de pista internacional Javier Trenor.

Esta prova consiste em duas rondas nas quais todos os membros das equipas competem. Normalmente, apenas as dez melhores equipas avançam para a segunda ronda e, caso duas equipas terminem empatadas, haverá um desempate entre um dos membros de cada equipa.

A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 16h, momento em que será atribuído o Troféu KAR Sport Horses à equipa vencedora. O presidente da Real Federação Hípica Espanhola, Javier Revuelta, e a presidente da Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, integrarão a comissão de honra responsável pela entrega dos prémios.

A competição desta semana arranca amanhã com as provas destinadas aos cavalos novos (de 5, 6 e 7 anos). Na quinta-feira, seguem-se as provas CSI2* (1,40 m, 1,35 m e 1,30 m) e a primeira prova individual CSIO3* (1,50 m, 1,45 m e 1,40 m), prometendo dias intensos de competição e grandes momentos para o público e para as equipas — com especial atenção à prestação da seleção portuguesa.

Resultados completos AQUI