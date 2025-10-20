Sunshine Tour cria o Prémio de Excelência Marta Santos Casamichana

Este ano, durante a segunda semana do Andalucía October Tour em Dehesa Montenmedio, o Sunshine Tour orgulha-se de receber o Prémio de Excelência de Groom Marta Santos Casamichana – KAR Sport Horses.

Criado em parceria com a KAR Sport Horses, este reconhecimento especial é atribuído em homenagem à groom portuguesa Marta Santos Casamichana, cuja vida foi tragicamente perdida num acidente a 20 de maio de 2025, enquanto viajava para o CSIO3* em Peelbergen. Marta foi uma groom dedicada e um membro muito querido da equipa KAR Sport Horses, lembrada pela sua dedicação, gentileza e profissionalismo. O seu incansável compromisso com os cavalos de que cuidava — especialmente os do cavaleiro Carlos Bosch Cebrián — refletia o profundo amor pelo desporto e o verdadeiro espírito de excelência que define a nossa comunidade.

No Andalucía Sunshine Tour, sempre tivemos um profundo respeito e admiração pelos grooms, que são a base do desporto equestre. Em conjunto com a KAR Sport Horses, criámos este prémio para homenagear aqueles cuja dedicação, conhecimento e devoção tornam possível o sucesso de cada cavaleiro e cavalo. O Prémio de Excelência Marta Santos Casamichana celebra a dedicação, compaixão e força silenciosa que brilham nos bastidores — qualidades que Marta demonstrava todos os dias.

O Andalucía Sunshine Tour foi escolhido propositadamente como o local desta homenagem. Marta participou várias vezes neste evento, ocupando um lugar especial na história de Dehesa Montenmedio. Honrar a sua memória neste cenário é uma forma significativa de celebrar a sua vida e reconhecer o contributo vital de todos os grooms que trabalham incansavelmente, muitas vezes longe dos holofotes, para garantir o bem-estar e o sucesso dos seus cavalos.

O vencedor do Prémio de Excelência de Groom Marta Santos Casamichana será anunciado no final da Taça das Nações, na sexta-feira, 24 de outubro de 2025.