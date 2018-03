Sunshine Tour: 11 Portugueses convidados para a equipa técnica 23 Março, 2018 6:14

São 11 os portugueses que vão desempenhar funções de Presidentes do Júri, Membros do Júri, Juíz Estrangeiro, Assistente de Director de Pista e Comissários no CSI4* e CSIYH em Vejer de La Frontera (Espanha), que vai decorrer de 20 de Fevereiro a 25 de Março, num total de 5 semanas.

JOÃO BOURBON

JOÃO PEDRO DA COSTA PEREIRA

TERESA MARTINS

MANUEL CARVALHO MARTINS

TERESA PIRES MIRANDA

ANA JORDÃO

FRANCISCO CAPTIVO

Mª ANTÓNIA VINAGRE

DINÁRIO SEROMENHO

ARMANDO REBELO

PATRÍCIA PASSOS