Steve Guerdat conquista mais de meio milhão de euros em cinco meses… 9 Maio, 2019 9:32

Estamos em Maio, altura de se fazer uma avaliação provisória do desempenho dos cavaleiros internacionais…

O suíço Steve Guerdat lidera os rankings da Hippomundo, assim como o Longines FEI Ranking. Guerdat já conquistou mais de meio milhão de euros em prémios monetários este ano e já competiu mais de 150 vezes. Os seus prémios ascendem neste momento a 5,3% em 28,9% das provas em que ficou classificado. O alemão Daniel Deusser está em 2º lugar no ranking Hippomundo. Deusser, que reside na Bélgica não conseguiu ultrapassar a fasquia do meio milhão de euros em prémios mas tem uma taxa de vitórias de 7,3 % em 82 provas. Ainda mais impressionante é a sua percentagem de classificações, que é incrivelmente elevada chegando a 48,8%! O belga Pieter Devos ocupa o terceiro lugar neste ranking, graças à sua vitória no CSI5 * GCT GP de Miami. Em 88 provas, ganhou menos cerca de 10.000 euros em prémios do que o Daniel Deusser, resultando numa percentagem de classificações de 31,8% e numa percentagem de vitórias de 5,7%.

O quarto lugar pertence ao cavaleiro sueco Henrik von Eckermann, cujo cavalo Toveks Mary Lou tem liderado o ranking dos cavalos há já algum tempo. O quinto lugar pertence ao cavaleiro Suíço Martin Fuchs, cujo cavalo Clooney 51 está em segundo lugar no ranking dos cavalos!

Quanto aos cavaleiros nacionais, Luciana Diniz continua a destacar-se ocupando o 78º lugar deste ranking após a conquista do 4º lugar com Camargo 2 no Longines Global Champions Tour de Shangai. Em 76 provas já conquistou €83.777 em prémios monetários resultando numa percentagem de classificações de 27,6% e numa percentagem de vitórias de 1,3%. Segue-se Rodrigo Giesteira Almeida que ocupa o 100º lugar (€73.185) e Luís Sabino Gonçalves em 105º (€70.590).

Estamos curiosos em relação ao que os próximos 7 meses de 2019 nos irão trazer….

Ranking Hippomundo completo AQUI