Steve Guerdat brilha em Leipzig (VÍDEO)

Steve Guerdat (SUI) estabeleceu um tempo inalcançável logo como primeiro a entrar em pista num desempate com 11 conjuntos, conquistando uma vitória convincente na nona etapa da Longines FEI Jumping World Cup™ da Liga da Europa Ocidental, disputada na tarde deste domingo em Leipzig (ALE). Montando o castrado de 12 anos Albfuehren’s Iashin Sitte, o tricampeão da Longines FEI Jumping World Cup™ parou o cronómetro em 42,21 segundos e aguardou que os restantes dez atletas tentassem superar a sua marca.

Apenas cinco dos 11 concorrentes conseguiram percursos sem faltas no desempate, com Simon Delestre (FRA), aos comandos do garanhão de dez anos Gatsby du Tillard, a aproximar-se mais do registo de Guerdat. O seu rápido tempo de 43,25 segundos valeu-lhe o segundo lugar. Gerrit Nieberg (ALE) registou 44,54 segundos para garantir o último lugar do pódio para a nação anfitriã, montando o muito apreciado castrado malhado Ping Pong van de Lentamel.

O chefe de pista Frank Rothenberger (ALE) tirou pleno partido da amplitude do recinto da Leipzig Messe, apresentando um percurso exigente que colocou à prova a potência, o cuidado e o controlo dos conjuntos. Embora as faltas tenham sido distribuídas ao longo do percurso de 13 obstáculos.

Onze atletas concluíram o percurso incial sem penalizações, garantindo assim o acesso a um desempate que prometia ser extremamente rápido. Sorteado em quinto lugar na ronda inicial, Steve Guerdat demonstrou toda a sua classe e experiência ao realizar o primeiro percurso sem faltas da prova, o que o confirmou como o primeiro a partir no desempate contra o relógio. Abrir um desempate — sobretudo quando estão em jogo 11 conjuntos de nível mundial — é uma posição que a maioria dos cavaleiros prefere evitar. Guerdat, no entanto, fiel ao seu habitual sangue-frio, não se deixou intimidar pelo desafio:

“Penso que, com este cavalo, isso acaba por ser uma vantagem para mim. Ele não tem uma passada muito ampla e, se começo a medir distâncias no desempate ou a observar o que fazem os meus colegas, que têm cavalos com mais amplitude de passada, não consigo acompanhar. Já estraguei alguns desempates com ele por causa disso! É melhor não olhar para os outros e tentar apenas fazer o que é realmente melhor para ele (Albfuehren’s Iashin Sitte), sem pensar no que vem depois ou no que aconteceu antes de mim.”

Com esta atitude positiva e plena confiança no seu cavalo, Guerdat iniciou o desempate num ritmo progressivo e harmonioso, encurtando distâncias com facilidade e traçando a linha mais curta possível ao longo do percurso de oito obstáculos, numa comunicação perfeita com Albfuehren’s Iashin Sitte, montado com bridão. Sem qualquer interferência, nunca parecendo apressado ou sob pressão, o experiente conjunto cruzou as células em uns aparentemente modestos — mas extremamente rápidos — 42,21 segundos, estabelecendo o tempo de referência para os dez conjuntos que se seguiram.

Após nove etapas da série 2025/2026 da Longines FEI Jumping World Cup™ da Liga da Europa Ocidental, Richard Vogel (ALE) mantém-se na liderança da classificação geral com 56 pontos, à frente de Johan-Sebastian Gulliksen, que, graças ao quarto lugar alcançado hoje, sobe mais uma posição e passa a ocupar o segundo posto com 53 pontos. Willem Greve (NED) e Max Kühner (AUT) seguem nas terceira e quarta posições, ambos com 52 pontos. Julien Epaillard (FRA) é quinto classificado com 46 pontos, enquanto Daniel Deusser (ALE) fecha o top-6 com 38 pontos. Rodrigo Giesteira Almeida (POR) ocupa a vigésima posição da classificação geral, com 24 pontos.

Amesterdão (NED) será a próxima paragem da Longines FEI Jumping World Cup™ da Liga da Europa Ocidental, com a cidade neerlandesa a acolher a décima etapa da série a 25 de janeiro de 2026. Bordéus (FRA) receberá a 11.ª das 13 etapas a 8 de fevereiro de 2026, antes de Gotemburgo (SUE) ser palco da penúltima qualificativa da Longines FEI Jumping World Cup™ da Liga da Europa Ocidental, agendada para 22 de fevereiro de 2026.

Resultados AQUI