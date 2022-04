Spring MET 2022: António Matos Almeida conquista Grande Prémio em Espanha

Um bom resultado do atleta português, António Matos Almeida ao conquistar neste sábado, o Grande Prémio do Silver Tour do Spring Met 2022 Tour IV em Oliva Nova (Espanha).

Montando Corlandollar Z de 10 anos, Matos Almeida registou o melhor tempo (35,43s) dos três conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas.

Quarenta e sete conjuntos alinharam neste Grande Prémio (1,40m) mas apenas 7 conseguiram o apuramento para o desempate. A belga Fabienne Daigneux-Lange foi segunda classificada com a égua Bb d’Fee Sauveniere Z (37,70s), enquanto o israelita Kai Zeevi montando a égua Kandy Hof Ter Zeedycke fechou o pódio (37,71s).

Participaram ainda nesta prova os portugueses, Duarte Seabra com Fernhill Check Your Pocket (18º); Madalena Eloy com Forestelle des Cinq Chene (23ª) e Mário Prieto com Tin Tin (24º).

A segunda semana do Spring Met 2022 Tour IV, terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio do Gold Tour com obstáculos a 1,50m e no qual participaram trinta e três conjuntos.

Foram nove os participantes que acederam ao desempate, destacando-se o espanhol Mariano Martínez Bastida que venceu a prova com Belano Vd Wijnhoeve Z, deixando a segunda posição para o belga Lieven Devos com Inca’s Big Think. O irlandês Niall Talbot com Fts Elliot foi o terceiro classificado.

A melhor prestação nacional neste GP foi de Filipe Malta da Costa com Iwan B que alcançou o 4º lugar com um duplo percurso sem faltas em 38,08s.

Participaram nesta prova os atletas portugueses: Mário Prieto com Vivalgot (12º); Duarte Seabra com Dourados 2 (14º) e Mafalda Costa Marques com Diapolvio (21º).

