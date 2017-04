Spring MET 2017: Robert Vos brilha com o veterano Carat no Grande Prémio Suzuki 17 Abril, 2017 9:48

Terminou a primeira semana da quarta parte do Mediterranean Equestrian Tour em Oliva Nova, Espanha com o triunfo do holandês Robert Vos no Grande Prémio Suzuki montando o experiente veterano Carat (Cardento x Krevad) de 17 anos. O espanhol Alberto Márquez Galobardes foi segundo classificado com Croupier V enquanto o francês Aldrick Cheronnet ocupou a terceira posição com Tanael des Bonnes.

Dois 49 conjuntos que alinharam neste Grande Prémio com obstáculos a 1,45m, traçado pelo alemão Christian Wiegand, apenas 20 disputaram o desempate. No desempate catorze repetiram o zero.



Resultados – Grande Prémio