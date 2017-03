Spotify ou Trotify? Cavalo com auscultadores e a ouvir música enquanto trabalha! (VÍDEO) 10 Março, 2017 12:00

Cientistas desenharam auscultadores de alta tecnologia que permitem aos cavalos ouvir música enquanto trabalham. É um produto do Séc. XXI para actividades tradicionais.

Este sistema tem uma função importante pois faz com que o animal se foque mais no trabalho e suprime os ruídos externos que enervam os equinos mais nervosos.

Escondido na orelheira que se adapta à cabeça do cavalo, os auscultadores vêem com tecnologia bluetooth que capta melodias provenientes do telemóvel do cavaleiro.

Veterinários especialistas comportamentais escolheram várias músicas que se adaptam aos diversos andamentos: passo, trote e galope.

A cavaleira inglesa Yasmin Pinchen testou esta tecnologia no seu cavalo Vinny, de 14 anos.

Aqueceu o cavalo ao som da banda de rock band Kodaline’s High Hopes, depois galopou ao som de Up & Up dos Coldplay e depois relaxou Vinny ao som de Fix You do mesmo grupo. Yasmin afirmou “Quando utilizei a musica pela primeira vez o cavalo ficou um pouco confuso mas minutos depois estava muito mais tranquilo.

Para o passo e aquecimento utilizo algo relaxante. Não queira que o cavalo comece com um andamento mais agitado.”

O professor Mark Bowen da British Equine Veterinary Association afirma que “A musica beneficia muito os cavalos mais nervosos pois elimina a estimulação externa fazendo com que se concentrem em algo mais familiar e se enervem menos.”

É bem evidenciado o impacto da música no cavalo e no seu bem-estar, porém o seu benefício é extramente difícil de demonstrar.

Fonte: Daily Mail.

CRS