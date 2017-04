Sport Club do Porto recebeu o segundo concurso de categoria B 6 Abril, 2017 11:27

Cerca de 100 conjuntos saltaram no passado fim-de-semana (1 e 2 de Abril) no Sport Club do Porto, desta vez no segundo CSN-B da temporada que decorreu da melhor forma.

Ivo Carvalho foi o protagonista da jornada de domingo, vencendo o Grande Prémio (1,35m) com Licoeur du Faubourg sem faltas em 31,02s atirando para o segundo lugar Rui Gonçalo com Uriel de Baguim (34,09s), enquanto Luis Pedro Ferreira foi terceiro classificado com Firestone Van Essence (35,76s). Luis Filipe Costa alcançou o quarto lugar com Coral NZ, também sem faltas em 38,52s.

Alinharam nesta prova rainha 15 conjuntos dos quais 6 sem faltas disputaram a barrage. Quatro conjuntos terminaram o desempate com zero pontos.

Quem venceu o Pequeno Grande Prémio no sábado, foi o nortenho Rui Gonçalo com Uriel de Baguim (0/0-26,96s) tendo também ficado classificado em terceiro com Soubise Tame (0/0-28,52s). Ivo Carvalho ocupou o segundo lugar com Fandango (0/0-27,56s).

