Special Olympics: 2ª Jornada do Campeonato Regional de Lisboa e Vale do Tejo em Barcarena

A Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras, vai ser palco da 2ª Jornada do Campeonato Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Special Olympics Equitação, no próximo dia 26 de Maio, a partir das 10h00.

O programa prevê acolher 35 atletas com deficiência intelectual, praticantes de equitação, oriundos de várias instituições do País, que irão realizar provas designadas por Divisioning, Work Trail e Dressage Special Olympics, e tem como principal objetivo promover a atividade equestre desportiva no cidadão com deficiência intelectual partilhar vivências e criar momentos de saudável convívio entre todos os participantes.

Este evento, insere-se nas comemorações do mês do aniversario do Centro Hípico/Academia Equestre João Cardiga, a festejar 30 anos de atividade. Faz parte, também do programa de competição “Para Todos” e na sequencia do trabalho ali desenvolvido na valência de Equitação Adaptada, bem como do protocolo celebrado, em Abril de 2012, com o Special Olympics Portugal (SOP).

