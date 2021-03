«Sous les Nuages» vence em Chantilly (VÍDEO) 16 Março, 2021 6:42

«Sous les Nuages» (IRE) venceu com facilidade a prova do dia no Hipódromo de Chantilly, confirmando a qualidade que demonstrou nesta categoria há 3 anos.

Vencedor em Compiègne da prova dos 2000 metros no ano transacto, «Sous les Nuages» filho de «Holy Roman Imperor» (IRE) e montado pelo jóquei francês Pierre-Charles Boudot, regressou esta segunda-feira às corridas no Hipódromo de Chantilly para disputar os 2.700 metros. Este castrado de André Fabre, demonstrou estar em grande forma neste início do ano, registando o seu segundo sucesso a este nível de competição.

“Sous les Nuages» já havia provado o seu valor neste nível no ano passado. O cavalo foi favorecido pela distância além disso está mais forte e teve um bom inverno. Ele agora deve ter sucesso no próximo nível, especialmente quando tem facilidade em se adaptar a qualquer terreno”, afirmou Pierre-Charles Boudot.

