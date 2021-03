Sophie Delafontaine inspira-se no icónico logótipo do cavalo de corrida 5 Março, 2021 12:25

Para as criações apresentadas no desfile da Longchamp Fall/Winter 2021 durante a Semana da Moda de Paris, (03/03) a diretora criativa, Sophie Delafontaine, inspirou-se no icónico logótipo do cavalo de corrida da marca e no trabalho de Pierre Paulin, o popular designer de interiores francês que revolucionou os apartamentos parisienses na segunda metade do século XX.

Elaborado por Turenne Chevallereau, o galope do cavalo de corrida da Longchamp é o terno símbolo da energia e da alegria de viver da marca.

E foi essa conexão equestre que influenciou a escolha do local para o desfile – o reconhecido salão de equitação Battesti em Paris, cujo imponente teto de vidro e ferro foi projetado por Gustave Eiffel.