Sociedade Hípica Portuguesa recebe Campeonato de Dressage Open

A Sociedade Hípica Portuguesa (SHP), em Lisboa, acolhe entre os dias 19 e 21 de dezembro o Campeonato de Dressage Open, um dos mais relevantes eventos anuais da modalidade, organizado pela Federação Equestre Portuguesa (FEP).

A competição reúne cavaleiros nacionais que disputam várias classes, afirmando-se como um momento decisivo da época, uma vez que define os Campeões Nacionais Open e conta para o apuramento e ranking nacional.

O campeonato integra diferentes níveis — Preliminar, Elementar, Média, Grande Prémio — e diversas categorias etárias, incluindo Cavalos Novos. Nesta edição estão inscritos 32 atletas e 41 cavalos.

O júri será presidido por Armindo Caixinha, contando ainda com Michelle Rosa Santos e Pedro Jaime Marinho como juízes.

Resultados AQUI