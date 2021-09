«Sires of the World» e as Finais do Mundial de Cavalos Novos 2021 – Lanaken 28 Setembro, 2021 7:43

Os Studbooks BWP, WESTFALIAN e KWPN partilharam a glória na edição de 2021 do Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos da FEI WBFSH em Lanaken, Bélgica, que terminou neste domingo (26) com os alemães a alcançarem a vitória nas três categorias e nos Sires of the World. Chegaram à final nas várias categorias, os portugueses Adir Dias de Abreu, Molly Hughes Bravo, Henrique Drumond e Francisco Rocha.

Christian Ahlmann montou o cavalo belga Querido VG Z para a vitória na categoria de 5 Anos, Philip Weishaupt liderou os 6 Anos com o Westphalian, Coros, e Harm Lahde com a égua holandesa Just a Dream, venceu na categoria de 7 Anos.

5 anos

Ficaram apurados para a final 55 conjuntos, entre estes os portugueses Adir Dias de Abreu com a égua Chic Olympique de Kreisker Z Imperio Egipicio (Cornet Obolensky) (25º) e Molly Hughes com a égua irlandesa HHS India (Z Seven Ascot) (28º) que penalizaram 4 pontos no percurso inicial. Apenas 16 cavalos ficaram apurados para o desempate.

O ouro foi para Christian Ahlmann, que montou em casa no Zangersheide Stud, o garanhão Querido VG Z (Dominator 2000 Z/Chellano), criado por Alois van Gorp e propriedade de Zangersheide, tendo chegado à vitória com o melhor tempo de 37,49 segundos.

Ahlmann disse depois que não se tinha sentido confiante na vitória até terem entrado os adversários irlandeses…

Apenas três conjuntos acabaram sem faltas os dois percursos e a prata foi para o belga Arnaud Gaublomme com o castrado BWP Quabriolet van het Bildeken (Anakin van schuttershof) (39,40s). Medalha de bronze para a holandesa Nicole Eggens com a égua KWPN Loharna-P (Carrera VDL/Bruggraaf Nv) do criador BJ Platzer/Ommen (40,99s).

6 anos

Disputaram esta final 40 conjuntos, vencendo sem qualquer sombra de dúvida, o alemão Philipp Weishaupt com o garanhão Westfalian Coros (Cornet Obolensky/Arpeggio) de Joachim e Ursula Rosendahl e criado por Werner Buschsieweke.

Disputaram o desempate 11 cavalos mas apenas 6 saltaram os dois percursos sem faltas. Weishaupt com Coros foi o mais rápido com 33,77s, ficando à frente da sua compatriota Angelique Rusen com o Westfalian Crowny NW (Crown Z/Pontifex 9) (35,08s). O bronze foi para a belga Virginie Thononon com a égua BWP Parequita vh (Jamal vd heffinck/Cumano bd) propriedade da Ecurie Fabien Schrieber e criada por Willem Hoecke (35.14s).

7 anos

Os cavalos de 7 Anos enfrentaram um percurso a 1,45m na final de domingo, na qual apenas quatro dos 41 conjuntos ficaram apurados para o desempate. Foram as éguas KWPN que ganharam o ouro e a prata.

A égua KWPN, Just a Dream (VDL Zirocco Blue/Carano), fez jus ao seu nome conquistando o ouro para os alemães Harm Lahde e Gestut Eichenhain. Esta égua de pelagem ruça, criada pela família Nooren, foi a mais rápida nos dois percursos sem faltas no desempate (39,30s), deixando a prata para a égua J. Comghorla van Beeck (Comme Il Faut/Padinus), propriedade e criação de Guido Herijgers ‘T Eirbissemhof, montada pelo belga Gilles Thomas (42,80s).

O bronze foi para o castrado Etundel de Marocy (Diamant de Semilly/Presidente) de Gilbert de Roock e Bayard SA, criado por Pascale Morelle, com apenas um toque no desempate, montado por Dominique Hendrickx.

SIRES OF THE WORLD

Nos garanhões aprovados destacou-se o BWP Kasanova de la Pomme com a sua origem em Bamako de Muze montado por pelo belga Koen Vereecke. O segundo e terceiro lugares foram para os garanhões Zangersheide, Dominator 2000 Z (Diamant de Semilly) montado por Christian Ahlmann e Feromas van Beek Z (Fantomas de Muze) montado pelo belga Gilles Thomas.

50 Conjuntos disputaram o Grande Prémio com obstáculos a 1,50m reservada aos garanhões aprovados. Catorze ficaram apurados para o desempate e seis terminaram sem faltas.

Por Portugal chegaram à final, Henrique Drumond com o garanhão KWPN Imposant van de Renger (Comme Il Faut) de 8 anos que penalizou 10 pontos no percurso inicial (35º) e Francisco Rocha com Lanzarote de Muze de 10 anos, filho do célebre Clinton, que terminou em 37º lugar após registar 12 pontos.

Resultados 5 Anos

Resultados 6 Anos

Resultados 7 Anos

Resultados – Garanhões