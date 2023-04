«Simca Mille» domina a oposição e vence o Prix d’Harcourt (VÍDEO)

O Prix d’Harcourt que ocorreu neste domingo (09) no Hipódromo de Longchamp em Bois de Boulogne (Paris), foi conquistado por «Simca Mille» (IRE), treinado por Stéphane Wattel e montado pelo jóquei, Alexis Pouchin.

Foi uma corrida cheia de reviravoltas e alegrias, com uma excelente prestação do poldro de 4 anos, Simca Mille (Tamayuz (GB)) e a ascensão de Alexis Pouchin que venceu o seu primeiro grupo 1.

A corrida

«Al Hakeem» era um dos favoritos, depois de terminar em quarto lugar no Qatar Prix de l’Arc de Triomphe em Outubro passado. «Irésine», o campeão de Jean-Paul Gauvin, era um dos cavalos mais cotados para esta corrida. Mas foi «Simca Mille» quem se destacou nesta edição de 2023 do Prix d’Harcourt.

«Al Hakeem» e «Haya Zark» rapidamente assumiram a liderança da corrida, enquanto «Irésine» se mantinha na retaguarda e «Simca Mille» aguardava pacientemente no meio do pelotão. «Simca Mille» começou aproximar-se do líder na última curva e foi a 300 metros da chegada que o cavalo treinado por Stéphane Wattel decidiu acelerar. Com uma prestação exemplar, o filho de Tamayuz voou em direção à vitória sem hesitar, deixando o segundo lugar para «Irésine» (FR). «Kertez» (GB) terminou em terceiro.

Após o seu fracasso na Japan Cup, «Simca Mille» recompõe-se vencendo este semi-clássico. É o primeiro Grupo 1 para Simca Mille, mas também para o seu jóquei, Alexis Pouchin.

Resultados