Severo Jurado perde «Deep Impact» (VÍDEO)

O cavaleiro olímpico espanhol, Severo Jurado Lopez, ao serviço da Helgstrand Dressage na Dinamarca, acaba de perder o seu melhor cavalo, «Deep Impact».

O Hanoveriano «Deep Impact» (Rubinstein x Gutenberg x Akzent) de 15 anos, do criador Bernhard Menke e propriedade da Helgstrand Dressage, foi vendido à americana Charlotte Jorst.

Severo Jurado Lopez e «Deep Impact» participaram nos Campeonatos da Europa em Gotemburgo (12º na Kür) no ano transacto e nos Jogos Equestres Mundiais (18º GPS) em Setembro.

Severo, após a venda do cavalo publicou a seguinte mensagem no seu FB, “…Goodbye Deep,” he said. “Thanks for all the great hours together and all the unforgettable rounds in the big arenas! We’ll never forget you and you’re our favorite grumpy!”