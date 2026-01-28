Sete Reprodutores Lusitanos no Top 100 Mundial

A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) divulgou, como acontece anualmente, o ranking mundial de garanhões nas disciplinas de Dressage, Saltos de Obstáculos e Concurso Completo.

Na disciplina de Dressage, o Studbook Lusitano volta a destacar-se em 2025, com sete garanhões Lusitanos recomendados entre os 100 melhores do mundo, confirmando a qualidade e competitividade internacional da raça.

Garanhões Lusitanos no Top 100 – Dressage 2025

Rubi – 17.º

Rico – 60.º

Zeus do Lis – 83.º

Peralta Pinha – 94.º

Assirio d’Atela – 96.º

Zimbro – 98.º

Galopin de la Font – 99.º

Destaques de Progenitores Lusitanos

A pontuação alcançada no ranking WBFSH resulta do desempenho de vários cavalos de elite:

Imperador dos Cedros (Rubi) – 1.615 pts

Lírio MVL (Zeus do Lis) – 1.549 pts

Gladiador do Lis (Peralta Pinha) – 1.444 pts

Mala Skala’s Hermes (Assirio d’Atela) – 1.435 pts

Limbro da Hermida (Zimbro) – 1.401 pts

Come Back de Massa (Galopin de la Font) – 1.393 pts

Hi-Rico do Sobral (Rico) – 1.083 pts

Liderança do Ranking Mundial

No topo do WBFSH Top 100 Sire Rankings 2025, o garanhão KWPN Johnson TN (Jazz x Flemmingh) mantém a liderança com 28.302 pontos, seguido por: