Sete Reprodutores Lusitanos no Top 100 Mundial
A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) divulgou, como acontece anualmente, o ranking mundial de garanhões nas disciplinas de Dressage, Saltos de Obstáculos e Concurso Completo.
Na disciplina de Dressage, o Studbook Lusitano volta a destacar-se em 2025, com sete garanhões Lusitanos recomendados entre os 100 melhores do mundo, confirmando a qualidade e competitividade internacional da raça.
Garanhões Lusitanos no Top 100 – Dressage 2025
Rubi – 17.º
Rico – 60.º
Zeus do Lis – 83.º
Peralta Pinha – 94.º
Assirio d’Atela – 96.º
Zimbro – 98.º
Galopin de la Font – 99.º
Destaques de Progenitores Lusitanos
A pontuação alcançada no ranking WBFSH resulta do desempenho de vários cavalos de elite:
Imperador dos Cedros (Rubi) – 1.615 pts
Lírio MVL (Zeus do Lis) – 1.549 pts
Gladiador do Lis (Peralta Pinha) – 1.444 pts
Mala Skala’s Hermes (Assirio d’Atela) – 1.435 pts
Limbro da Hermida (Zimbro) – 1.401 pts
Come Back de Massa (Galopin de la Font) – 1.393 pts
Hi-Rico do Sobral (Rico) – 1.083 pts
Liderança do Ranking Mundial
No topo do WBFSH Top 100 Sire Rankings 2025, o garanhão KWPN Johnson TN (Jazz x Flemmingh) mantém a liderança com 28.302 pontos, seguido por: