«Zeus do Lis» montado por João Torrão. Foto (c) Rui Pedro Godinho
Sete Reprodutores Lusitanos no Top 100 Mundial

A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) divulgou, como acontece anualmente, o ranking mundial de garanhões nas disciplinas de Dressage, Saltos de Obstáculos e Concurso Completo.

Na disciplina de Dressage, o Studbook Lusitano volta a destacar-se em 2025, com sete garanhões Lusitanos recomendados entre os 100 melhores do mundo, confirmando a qualidade e competitividade internacional da raça.

Garanhões Lusitanos no Top 100 – Dressage 2025

  • Rubi – 17.º

  • Rico – 60.º

  • Zeus do Lis – 83.º

  • Peralta Pinha – 94.º

  • Assirio d’Atela – 96.º

  • Zimbro – 98.º

  • Galopin de la Font – 99.º

Destaques de Progenitores Lusitanos

A pontuação alcançada no ranking WBFSH resulta do desempenho de vários cavalos de elite:

  • Imperador dos Cedros (Rubi) – 1.615 pts

  • Lírio MVL (Zeus do Lis) – 1.549 pts

  • Gladiador do Lis (Peralta Pinha) – 1.444 pts

  • Mala Skala’s Hermes (Assirio d’Atela) – 1.435 pts

  • Limbro da Hermida (Zimbro) – 1.401 pts

  • Come Back de Massa (Galopin de la Font) – 1.393 pts

  • Hi-Rico do Sobral (Rico) – 1.083 pts

Liderança do Ranking Mundial

No topo do WBFSH Top 100 Sire Rankings 2025, o garanhão KWPN Johnson TN (Jazz x Flemmingh) mantém a liderança com 28.302 pontos, seguido por:

  • Totilas (Gribaldi x Lominka) – 19.202 pts

  • Quaterback (Brandenburger x Brentano II) – 14.930 pts

