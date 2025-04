Série EEF Longines 2025 arranca com domínio absoluto de Portugal em Lier

Portugal arrancou em grande na Série EEF Longines 2025, ao conquistar uma vitória categórica na primeira qualificativa da temporada, disputada na passada sexta-feira na cidade belga de Lier. A Grã-Bretanha assegurou o segundo lugar, com a Irlanda a completar o pódio na terceira posição.

As excelentes prestações de Mário Wilson Fernandes, montando o castrado de 10 anos Krachtpatser, e de Rodrigo Sampaio Peixoto, com o castrado de 11 anos Orion AS – ambos com provas sem faltas nas duas rondas –, bem como de Rodrigo Giesteira Almeida, com Karonia L, que completou com quatro faltas, garantiram que Portugal assegurasse a vitória com zero pontos.

O quarto elemento da equipa, o antigo cavaleiro de concurso completo, Duarte Seabra, montando Dourados 2 – que competiu em Paris 2024 e ultrapassou a primeira ronda em Lier sem faltas – não foi necessário na segunda ronda, pois Portugal já detinha uma vantagem inabalável.

“Para Portugal, [esta vitória] é especial. Somos um pequeno país na Europa e todos trabalhámos muito para chegar onde estamos. Certamente que este é o melhor início que já tivemos nesta liga, por isso temos grandes esperanças para o que vem a seguir”, afirmou Duarte.

O chefe de equipa, António Frutuoso de Melo, acrescentou: “Esta é uma equipa especial que me esforcei por construir. Conheço-os muito bem. Tenho muito orgulho neles e de todos os outros membros da equipa que estão em Lier, assim como dos nossos apoiantes, o que é muito importante para conseguirmos esta atmosfera fantástica à nossa volta.”

Grã-Bretanha e Irlanda sobem ao pódio

A Grã-Bretanha ascendeu na classificação, passando do quarto lugar após a primeira ronda para terminar em segundo, em parte graças ao resultado sem faltas de Jodie Hall McAteer, com Kingsborough Kasper. A Grã-Bretanha terminou com um resultado de oito pontos, a mesma pontuação alcançada pela Irlanda, que subiu do sétimo lugar para completar o pódio.

