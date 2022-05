Sérgio Oliveira brilha na 2ª jornada do Campeonato Nacional de Corridas

Realizou-se no último domingo, na Quinta da Granja, em Felgueiras a 2ª jornada do Campeonato Nacional de Corridas a Cavalo. Nas corridas de trote atrelado, esteve presente o driver Sérgio Oliveira da equipa de Vizela Pec Nature. Inicia-se assim mais uma temporada em que Sérgio Oliveira pretende voltar a alcançar todos os títulos nacionais em disputa nesta modalidade.

Refira-se que a quadra decidiu não participar na 1ª jornada do Campeonato, por entender que os seus cavalos ainda não estavam na melhor forma, e assim a estreia da época foi feita em Felgueiras.

Esta primeira participação acabou por ser muito positiva para Sérgio Oliveira, que participou na prova dos 2000 metros com o cavalo Colt Black, que acabou por ficar na segunda posição. Já na prova dos 2400 metros o cavalo campeão nacional dos últimos anos, o Vendredi de Loisel ganhou de forma destacada. O campeonato prossegue já no próximo fim de semana, com a 3ª jornada a ter lugar no Hipódromo Municipal da Maia.

De referir que depois de dois anos com condicionalismos nas corridas devido à pandemia, este está a ser um ano recheado de acontecimentos para a modalidade, estando já marcadas 16 corridas.