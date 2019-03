Sergio Álvares Moya em sociedade com Jan Tops (VÍDEO) 6 Março, 2019 18:21

O cavaleiro espanhol, Sergio Álvarez Moya, e o conhecido comerciante de cavalos de saltos, o holandês Jan Tops, formaram uma sociedade na compra do garanhão Corelli de Mies.

Montado pelo espanhol José Juan Fumero este Cavalo de Desporto Espanhol (CDE) filho de Calvaro Z com uma mãe por Centauer Z, de oito anos, disputou o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos com 5, 6 e 7 anos em Lanaken.

De agora em diante, Corelli de Mies será montado por Sergio Álvarez Moya que já se encontra na Florida para disputar o Winter Equestrian Festival de Wellington.

A venda deste CDE a uma sociedade formada por Sergio Álvarez Moya e Jan Tops é uma clara indicação que a criação de cavalos de desporto na vizinha Espanha está a alcançar um nível digno de países como a Holanda, Bélgica ou a Alemanha.