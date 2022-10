Seminário “O Cavalo Lusitano na Alta Competição em Ensino ” 28 de Outubro 2022| Auditório Alto dos Moinhos| Lisboa

Marcado para 28 de Outubro, embora de entrada gratuita, este Seminário organizado pela Revista Equitação, é de inscrição obrigatória, pelo que o melhor é assegurar o seu lugar.

O cavalo Puro Sangue Lusitano – imagem de Portugal, da capacidade nacional de criar, treinar e da nossa equitação – é único. De rara beleza, História e funcionalidade, distingue-se por uma polivalência que o torna referência no toureio, na arte equestre, campeão do mundo em disciplinas desportivas, como Atrelagem, Equitação de Trabalho e, mais recentemente, no Ensino.

Na atualidade, já não surpreende vê-lo no pódio na disciplina de ensino em concursos internacionais, de alcançar o primeiro lugar em Taças do Mundo, ou de ser presença em finais olímpicas. Estes resultados e destaque contribuem para o reconhecimento de atletas de alta competição de ensino, não só portugueses como de outras nacionalidades, que o procuram, inclusive, para representar os seus próprios países.

Compreende-se assim a clara aposta e entusiástica dedicação da comunidade equestre portuguesa, dos criadores aos atletas, passando pelos proprietários e instituições, como a Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) e a Federação Equestre Portuguesa (FEP), que, nestas últimas duas décadas, tanto têm feito para torná-lo numa das raças, a nível mundial, com maior apetência para a alta competição em Ensino.

O seminário “O Cavalo Lusitano na Alta Competição em Ensino” irá contar como oradores com alguns dos principais stakeholders da Raça e da disciplina em Portugal, que terão oportunidade de partilhar com o público a sua experiência, ao longo do dia, em cinco áreas:

1. Seleção, Criação e maneio

2. Formação e treino

3. Veterinária

4. Alta competição

5. Dimensão institucional/Visão de futuro

O evento irá contar ainda com a apresentação da tradicional e secular Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do Cavalo Lusitano da Golegã, que, à semelhança da APSL e FEP, se associam a nível institucional a este evento que vai marcar a agenda nacional de todos os interessados pelo cavalo Lusitano e disciplina de Ensino. Ainda no período da manhã (28), nota para a apresentação do cartaz e da XV edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, que se realizará em 2023.

Reserve o seu lugar AQUI