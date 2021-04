Seminário de Equinologia e Turismo Equestre na freguesia da Montaria 26 Abril, 2021 10:38

A Câmara Municipal de Viana do Castelo promoveu, na passada quarta-feira, 21 de Abril, na freguesia da Montaria, o seminário “O Garrano é inteligente Seminário de Equinologia e Turismo Equestre?”, que contou com a colaboração de especialistas nacionais e internacionais.

Este encontro realizou-se no âmbito dos projectos de investigação científica internacional sobre equinologia, linguagem, cognição e interacções, em desenvolvimento em Viana do Castelo, assentes na observação dos garranos que habitam na Serra d’Arga em regime semi-selvagem.

O programa do seminário integrou dois painéis que abordaram temáticas como a escola no território do garrano, a equinologia, a linguagem, a cognição, as interacções Homem-Cavalo, o turismo científico e o turismo equestre, abrindo novos caminhos de valorização do Garrano.

“Pretendeu-se, assim, disponibilizar todo o conhecimento sobre o Garrano, enquanto património natural e cultural, resultante destes projectos, aos agrupamentos escolares do Município, visando o enriquecimento dos currículos do ensino básico e secundário, no âmbito dos projectos de diferenciação e flexibilidade curricular”, refere uma nota de imprensa da autarquia.

Garrano e turismo

Na sessão de encerramento, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, valorizou este produto de turismo equestre da Serra d’Arga, informando os presentes que o próximo vídeo publicitário da entidade regional terá uma referência ao garrano.

Recorde-se que estes estudos sobre os garranos se iniciaram em 2015 por investigadores das universidades de Kyoto e Paris Sorbonne Nouvelle, entidades com as quais a Câmara Municipal de Viana do Castelo celebrou um primeiro protocolo de colaboração em 2016.

No sentido de dar continuidade a essas investigações e aprofundar o desenvolvimento de uma nova ciência, a equinologia, foi celebrado no dia 21 de Janeiro deste ano um novo protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal, a Junta de freguesia de Montaria, o Instituto do Cavalo e da Equitação Portuguesa e a associação O caminho do Garrano.

Os objectivos deste protocolo são a criação do primeiro Laboratório Internacional de Investigação em Equinologia, com sede em Viana do Castelo. Em paralelo, pretende-se assegurar uma estratégia de consolidação do destino equestre no território através da execução de um novo projecto de turismo designado Vilas e Aldeias Equestres entre Arga e Lima, que resulta de uma candidatura apresentada ao Turismo de Portugal, numa parceria entre os municípios de Viana do Castelo, Ponte de Lima e Caminha e cujo epicentro é a Serra d’Arga.