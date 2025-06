Semifinal da Longines EEF Series em Deauville: tudo em jogo rumo a Avenches

A Longines EEF Series 2025 entra na fase decisiva esta sexta-feira, 20 de junho, com a realização da primeira semifinal da temporada no emblemático palco costeiro de Deauville, França. Com apenas cinco vagas disponíveis para a Final CSIO4* em Avenches, Suíça, esta competição de alto nível promete revelar o melhor talento emergente da Taça das Nações europeia.

A semifinal de Deauville reúne as cinco melhores equipas das Regiões Oeste e Norte, que conquistaram o seu lugar graças a desempenhos sólidos nas duas etapas de qualificação realizadas esta primavera, ambas marcadas por elevado nível competitivo.

Na Região Oeste, o Reino Unido chega em grande forma, depois de liderar a qualificação com dois segundos lugares consistentes em Lier (BEL) e Peelbergen (NED), somando um total de 180 pontos. Bélgica e Portugal seguem-se com 160 pontos cada; os belgas garantiram a qualificação com uma prestação de destaque em Peelbergen, enquanto Portugal surpreendeu com uma vitória em Lier logo no início da temporada. Espanha, vencedora desta semifinal em Deauville no ano passado, volta a apresentar-se como candidata, acompanhada da equipa anfitriã, França — ambas com historial de sucesso nesta fase da competição.

A formação portuguesa será composta por:

Mário Wilson Fernandes – KRACHTPATSER

Ricardo Benzinho da Costa – KIROCCO

Rodrigo Giesteira de Almeida – KARONIA L

Rodrigo Sampaio Peixoto – ORION AS

Mandy Mendes Costa (U25) – FLOCON DE BELLEVUE

Veterinário: Dr. Miguel Bahia

Treinador: Jos Kumps

Chefe de Equipa: António Frutuoso de Melo

Pela Região Norte, a Dinamarca destaca-se como a equipa mais bem classificada, fruto de uma vitória expressiva em Stutteri Ask e um resultado consistente em Drammen, totalizando 170 pontos. Suécia e Finlândia avançam igualmente com 160 pontos, seguidas de perto pela Noruega (155) e Polónia (150), culminando uma campanha nórdica altamente competitiva e imprevisível.

A estas dez equipas juntam-se o Brasil e o México, na qualidade de nações convidadas. Embora não sejam elegíveis para a Final, a sua presença traz um toque internacional à prova, reforçando o prestígio e o apelo global desta série de referência no desenvolvimento do salto de obstáculos europeu.

A semifinal seguirá o formato da Longines EEF Series Nations Cup, com duas rondas sobre percursos idênticos e equipas compostas por quatro cavaleiros, sendo que os três melhores resultados de cada ronda contam para a pontuação final da equipa. Em caso de empate, um desempate entre um cavaleiro de cada equipa determinará a classificação final. Apenas as cinco melhores equipas elegíveis em Deauville garantirão o apuramento para a Final da Longines EEF Series, que se realiza no CSIO4* de Avenches, de 4 a 7 de setembro.

Atualmente na sua quinta edição, a Longines EEF Series consolidou-se como o principal circuito da Taça das Nações na Europa. Com uma estrutura única, que inclui qualificações CSIO3*, meias-finais e uma Final CSIO4*, a série oferece uma plataforma essencial para o crescimento de cavalos, cavaleiros e programas de alto rendimento nacionais. O sucesso de equipas como a campeã em título, Itália — vencedora de três das últimas quatro finais — demonstra como este formato continua a impulsionar a próxima geração de talentos de elite do hipismo.

Com um cenário de excelência, emoção ao mais alto nível e alguns dos melhores atletas da modalidade em pista, Deauville promete proporcionar um dia inesquecível de salto de obstáculos por equipas, à medida que a temporada de 2025 entra na sua emocionante fase de meias-finais.

Livestreaming AQUI