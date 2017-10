As prestigiadas Coudelaria Ilha Verde e Haras do Castanheiro, ambas criadoras de Puro-Sangue Lusitano no Brasil, são duas das casas que apostam este ano no garanhão de 8 anos Equador MVL (Quo-Vadis SS x Que-Há MVL) para reforçar o seus efectivos.

A genética do Monte Velho consolida-se de forma crescente neste país como aposta na vertente desportiva, nomeadamente para a Dressage.