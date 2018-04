Semana Equestre Militar volta a Mafra

Semana Equestre Militar (SEM), evento que se realiza anualmente desde 1955 é, actualmente, o acontecimento desportivo castrense de maior tradição.

No presente ano a Escola das Armas organiza a edição LXII da SEM, que decorrerá de 14 a 22 de Abril, nas suas instalações, em Mafra, com provas das três disciplinas olímpicas de equitação. Uma das provas da disciplina de CCE, denominada de Cross ou Prova de fundo, consiste na realização de um percurso previamente estabelecido, por terrenos variados, com uma distancia de entre 2 a 6 quilómetros, transpondo um conjunto de obstáculos fixos, que podem ser naturais ou construídos.

Para mais informação consulte AQUI o programa do evento.