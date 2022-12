Scott Brash conquista o GP Taça do Mundo em Londres (VÍDEO)

O britânico Scott Brash conquistou neste domingo com Hello Jefferson, o Longines Grande Prémio Taça do Mundo, da oitava etapa em Londres.

Apenas sete dos 37 participantes que alinharam no percurso inicial, traçado pelo chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral, composto por 13 obstáculos e 16 esforços a 1,60m, conseguiram aceder ao desempate. Finalmente foi Scott Brash que alcançou o triunfo com Hello Jefferson, num duplo zero, parando o cronómetro aos 39,67 segundos.

O segundo lugar foi para o alemão Daniel Deusser com Killer Queen Vdm, terminou sem faltas o desempate em 39,73s, deixando o terceiro lugar para britânica Jodie Hall McAteer com Salt’n Peppa (40,14s).

Após esta oitava etapa da Taça do Mundo, a classificação provisória é encabeçada por Henrik von Eckermann, seguido de Harry Charles e de Kevin Staut.

Hoje segunda-feira (19), realiza-se o Grande Prémio de Londres (1,60m), a última prova do Olympia International Horse Show de Londres.

Resultados AQUI

Standings AQUI