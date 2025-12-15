Schockemöhle Online Auction: o presente perfeito para fechar 2025 (VÍDEO)

Anda à procura do presente ideal? Profissionais de saltos de obstáculos e amadores ambiciosos vão encontrar a resposta perfeita no último Leilão Online Schockemöhle do ano. Este leilão, organizado por Paul Schockemöhle, promete ser um dos mais brilhantes de 2025 e encerra esta terça-feira, dia 16, às 19h00, mesmo a tempo das festividades natalícias.

A coleção apresenta 34 cavalos novos de saltos, todos com 4 anos, portadores do selo de qualidade “Made by Lewitz”. Trata-se de uma seleção muito especial, pensada para quem pretende fechar o ano com sucesso e olhar para 2026 com ambição, apostando em talentos com potencial para provas de 1,50 a 1,60 metros.

No site da Schockemöhle Online Auction, os interessados podem consultar pedigrees completos, bem como fotos e vídeos detalhados de todos os garanhões da coleção, o que permite uma análise criteriosa antes de licitar.

Participar no leilão é simples e intuitivo: basta efetuar o registo na plataforma e submeter a sua licitação. Caso a sua oferta seja a mais elevada, o sistema envia uma notificação por e-mail ou, opcionalmente, por SMS. A já reconhecida fiabilidade e transparência dos Leilões Online Schockemöhle continuam a conquistar a confiança de compradores em todo o mundo — e, uma vez mais, tudo indica que esta edição não irá desiludir.

Para quem procura investir num jovem talento ou oferecer um presente verdadeiramente especial neste Natal, este leilão surge como uma oportunidade imperdível.

