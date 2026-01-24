Schockemöhle Online Auction – JÁ EM CURSO! (VÍDEO)

Uma coleção inspiradora de 25 jovens cavalos de salto será leiloada a partir de domingo, 25 de janeiro.

O lote n.º 1 é a muito cobiçada Dila Blue PS, égua de quatro anos, filha de Diaron, proveniente de uma prestigiada linha materna de Chacco-Blue.

O leilão encerra de forma marcante com o lote n.º 25, Diacortania PS, uma égua de quatro anos, filha de Diablue PS x Cornet Obolensky.

Trata-se de uma seleção verdadeiramente especial, pensada para quem pretende iniciar o ano com ambição e sucesso, apostando em talentos com potencial para provas de 1,50 a 1,60 metros.

O leilão termina na terça-feira, 27 de janeiro, às 19h00.

Consulte a colecção AQUI