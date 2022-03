Schockemöhle/Helgstrand – Apresentação de Garanhões Online (VÍDEO)

A espera terminou! As nossas apresentações de garanhões estão a chegar!

Aguarda-se com expectativa para ver os excecionais garanhões de dressage e de saltos de obstáculos que no sábado, 5 de Março, e domingo, 6 de Março, às 19 horas, serão apresentados no site ClipMyHorse.de. Pode-se também acompanhar as duas apresentações online, nos sites www.schockemoehle.com e www.helgstrand-dressage.com ou vê-los depois no arquivo ClipMyHorse.de – gratuitamente, é claro.

Será prestada especial atenção aos espetaculares novos garanhões, como o Campeão Alemão e Hanoveriano, Vitalos, o Campeão de Garanhões Incredible, Viva Vitalis e Corsini, os Campeões de Reserva Fifty-Fifty e Vogue, o garanhão vencedor do teste de desempenho, Casalou PS, o Campeão Dobrock e o vencedor da qualificativa Alemã Meganus PS, assim como os garanhões premium Joshua, Value e Expectation PS. O último nome é da primeira piara de poldros do Vice-Campeão do Mundo de cavalos novos de dressage, Escamillo, que agora também está disponível nos nossos estábulos.

O duplo Campeão do Mundo de cavalos novos de dressage Jovian, o Campeão do Mundo Revolution e Downtown, o Vice-Campeão do Mundo e Vice-Campeão Alemão Danciero, o Campeão Alemão Diaron, Fynch Hatton e For Real, os medalhistas do Campeonato Alemão Rheinglanz e Total McLaren, o vencedor da Taça Burg e do Prémio Louisdor Total Hope, assim como os garanhões de saltos de obstáculos Casallco, Chacoon Blue e Varikoha du Temple, para citar apenas alguns, são igualmente muito aguardados.

Paul Schockemöhle e Andreas Helgstrand irão comentar a apresentação dos garanhões.

Gostaria de saber mais sobre os nossos garanhões? Poderá encontrar informações detalhadas nos nossos sites www.schockemoehle.com e www.helgstrand-dressage.com. Também teremos todo o prazer em enviar-lhe o nosso catálogo de garanhões gratuitamente.