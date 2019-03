Saut Hermès: Luciana Diniz em Paris

Paris vai receber o Saut Hermès esta semana, um dos eventos mais prestigiados do calendário. Este evento que se disputa no Grand Palais (CSI5*) vai contar com os melhores cavaleiros da actualidade encabeçados pelo francês Simon Delestre, vencedor do Grande Prémio em 2018. Estão inscritos os seus compatriotas, Penelope Leprevost, Patrice Delaveau, Kevin Staut e Philippe Rozier bem como Edwina Tops Alexander, Yuri Mansur, Eduardo Alvarez Aznar, Christian Ahlmann, Daniel Deusser, Marcus Ehning, Peder Fredericson e Malin Baryard Johnson entre outros.

Em representação de Portugal, participa Luciana Diniz com duas novas montadas: o cavalo belga Icarus de 11 anos, que foi anteriormente montado pelo brasileiro Marlon Zanotelli e o SF Vertigo du Desert de 10 anos, ex-montada da francesa Alice Trehoust.

Luciana debutou com estes dois cavalos no CSI5* em Den Bosch, (Holanda) no passado fim-de-semana. O melhor resultado alcançado foi o 9º lugar com Icarus numa prova de velocidade e maneabilidade.

Lista de participantes AQUI