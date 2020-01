Saudi Cup será a corrida mais “rica” do mundo 15 Janeiro, 2020 12:25

No próximo dia 29 de Fevereiro, vai celebrar-se a Saudi Cup no King Abdulaziz Racetrack em Riad, a corrida de cavalos com a maior dotação do mundo.

Vinte milhões de dólares em prémios, com dez milhões de dólares para o cavalo vencedor, esta corrida com 1.800 metros de distância serão percorridos pelos melhores cavalos puro sangues. O segundo classificado ganhará 3.500.000 dólares, e os seguintes 2.000.000 de dólares, 1.500.000 dólares até chegar ao décimo classificado com 200.000 dólares.

Em principio participará Maximum Security, vencedor do Derby de Kentucky no ano transacto que foi posteriormente desclassificado. Este cavalo venceu em 2019 três Grupos I (Derby de Florida, Haskel Invitations Stakes e a Cigar Mile).

A égua Midnight Bisou também marcará presença: vencedora de seis Grupos I na sua carreira desportiva. Em Riad estarão outros cavalos importantes, Tacitus, Mckinzie, Mucho Gusto entre outros.

Os proprietários dos cavalos da Saudi Cup – terão todas as suas despesas custeadas pela organização da prova. Passagens, acomodação, despesas com veterinários, ferradores, ração, além de passagens e acomodação para profissionais serão providenciados pelo Jockey Club da Arábia Saudita.