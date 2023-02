Saudi Cup no próximo sábado

Organizado pelo Jockey Club da Árabia Saudita, realiza-se no próximo sábado 25 de Fevereiro, a Saudi Cup no King Abdulaziz Racetrack em Riad, a corrida de cavalos com a maior dotação do mundo.

Vinte milhões de dólares em prémios, com dez milhões de dólares para o cavalo vencedor, esta corrida com 1.800 metros de distância serão percorridos pelos melhores cavalos puro sangues. O segundo classificado ganhará 3.500.000 dólares, e os seguintes 2.000.000 de dólares, 1.500.000 dólares até chegar ao décimo classificado com 200.000 dólares.

Lista de Cavalos Inscritos

1 Café Pharoah (USA), 14-1

2 Country Grammer (USA), 4-1

3 Crown Pride (JPN), 12-1

4 Emblem Road (USA), 12-1

5 Geoglyph (JPN), 16-1

6 Jun Light Bolt (JPN), 8-1

7 Panthalassa (JPN), 16-1

8 Remorse (IRE)

9 Scotland Yard (USA), 14-1

10 Taiba (USA), 7-4

11 Vin de Garde (JPN), 25-1

12 Lagertha Rhyme (IRE)

13 Sunset Flash (IRE)