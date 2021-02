Saudi Cup 2021 ‘sobrevive’ à Covid-19 16 Fevereiro, 2021 16:44

Apesar da pandemia de Covid-19 estar a forçar ao cancelamento ou adiamento de vários eventos globais, a Saudi Cup 2021 organizada pelo Jockey Club da Arábia Saudita e disputada no hipódromo King Abdulaziz Racecourse em Riade, vai decorrer nos dias 19 e 20 de Fevereiro, com a presença de alguns dos principais cavalos de corrida e seus jóqueis. No entanto, a imposição de restrições da Covid-19 levou à proibição de espectadores neste evento, com as presenças limitadas aos media e equipas ligadas aos cavalos participantes.

A Saudi Cup com um prize money de 20 milhões de dólares é a corrida mais valiosa do mundo.

O ano passado venceu Maximum Security, porém os seus proprietários não receberam os €10 milhões de prize money, já que o treinador Jason Servis se viu envolvido num caso de doping.

Mike Smith, o sensacional jóquei americano, segundo classificado com Midnight Bissou, foi sancionado pelo uso excessivo do stick e a penalização de 200.000 US$.