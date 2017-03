Sara Duarte participa no Concerto comemorativo do 40º aniversario da CCIG 4 Março, 2017 17:00

Sara Duarte é uma das atletas convidadas a participar no Concerto comemorativo do 40º aniversario, da CCIG- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – o organismo público responsável pela promoção e defesa da igualdade entre mulheres e homens, em Portugal.

“As comemorações, organizadas em parceria com o Gabinete da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, começam com um espetáculo/concerto no dia 7 de Março, no Teatro da Trindade, em Lisboa, que tem, como ponto de partida, a ideia de força e poder conquistados nestes 40 anos pelas mulheres portuguesas. É este o caso das mulheres desportistas que, nos últimos 40 anos, têm vindo a afirmar-se nacional e internacionalmente, conquistando medalhas, respeito e um importante espaço mediático”.

Sara Duarte, atleta de Equitação Adaptada/Paradressage é a única cavaleira bi-paralimpica portuguesa, tendo alcançado a medalha de ouro em Madrid e bronze na Noruega, bem como a menção honrosa do 5º lugar nos jogos paralímpicos de Pequim.

Sara Duarte afirmou: “Considero uma honra o convite para estar ao lado de mulheres como Rosa Mota (atletismo), Beatriz Martins (ginástica), Sílvia Saiote (ginástica), Cristina Gonçalves (Boccia), Filipa Cavalleri (Judo), figuras muito mais medalhadas do que eu…. Mas, apesar de todos os obstáculos do meu percurso desportivo, estou orgulhosa pelo que já fizemos (é sempre um trabalho de equipa), só possível com o suporte dos principais apoiantes, Jogos Santa Casa, FEP e Academia J Cardiga. Espero desta forma, contribuir para que a equitação adaptada, ganhe o espaço merecido no panorama desportivo nacional.”

Sara Duarte e Daxx du Hans, integram o projeto “CAVALGAR ATE TOKYO 2020” que tem como objectivo principal, qualificar uma equipa de atletas para os jogos paralímpicos.

Projeto ambicioso e de elevados custos, mas que acreditamos ser possível de concretizar, envolvendo a sociedade. Sara partirá dia 29 de Março para Deauville, França, juntamente com mais 3 atletas a fim de representar Portugal no Internacional 3*.