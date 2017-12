Sara Duarte assina pelos Leões

O Sporting CP reforçou o seu gabinete e projecto paralímpico ao contratar, nesta sexta-feira, a atleta Sara Duarte, de paradressage, para o próximo ciclo olímpico, ou seja, até 2020. Em declarações exclusivas aos órgãos de comunicação social do Clube, a agora leoa manifestou toda a sua felicidade após a assinatura do contrato e prometeu o mesmo empenho que a fez chegar até Alvalade.

“Estou muito contente. Já é algo que queria há muito tempo e finalmente consegui-o. Estou muito feliz”, começou por dizer a atleta de 33 anos, que prosseguiu: “Nós em Portugal precisamos de muito apoio, não é fácil… este reconhecimento é maravilhoso”, afirmou, ela que concilia o desporto com a sua profissão na área farmaceutica, na qual se licenciou. Tal só foi possível, diz, com muito empenho e disciplina. “Nunca deixei de treinar e de ir às competições e tentei sempre fazer tudo. Às vezes com os estudos a ficar um pouco para trás, o que fez com que tenha demorado mais do que foi suposto, mas consegui fazer o curso e hoje estou a trabalhar”, explicou Sara, que já esteve presente em dois jogos paralímpicos, ela que é portadora de paralisia cerebral.

Embora já com o foco virado para o futuro, a nova contratação verde e branca recordou o início da sua caminhada e lançou depois os objectivos agora que carrega o símbolo do leão ao peito. “Esta disciplina começou muito recentemente cá em Portugal. Em 1999 foram dado os primeiros passos e não tem sido um caminho fácil. Ser um exemplo para quem vem é muito bom. Muita atitude, muito empenho e treino para conseguir um bom lugar nas competições internacionais para depois então chegar a Tóquio”, finalizou Sara Duarte.

Já Luís Gestas, membro do Conselho Directivo, explicou a aposta na atleta e sublinhou que, além da componente desportiva, também a cívica é importante para o gabinete paralímpico dos verdes e brancos. “O projecto do Sporting CP visa a aposta nas várias modalidades nas categorias paralímpicas. Obviamente fazia todo o sentido, sendo a Sara uma grande leoa, que entrasse para esta família. Estamos certos de que será uma mais-valia não só em termos desportivos, como em termos humanos. É uma lutadora e será um exemplo”, atirou, complementando com aquilo que se espera de Sara Duarte.

“A expectativa é igual para todos os que vestem a camisola do Sporting CP. Sabemos o potencial dela e ela também sabe aquilo que vale. Não tenho dúvidas de que irá dar muitas alegrias aos Sportinguistas. Somos referências além fronteiras e é isso que queremos, que os nossos atletas sejam valorizados. Queremos que sejam exemplos para todos os que praticam ou venham a praticar desporto”, finalizou Luís Gestas.

PR