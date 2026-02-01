Santa Eulália recebeu 27.º Raid Hípico com sucesso internacional

A aldeia de Santa Eulália, no concelho de Elvas, voltou a afirmar-se como um palco de referência do desporto equestre ao acolher, no passado sábado, 31 de janeiro, a 27.ª edição do Raid Hípico Luís Tello Barradas.

Apesar das fortes incertezas provocadas pelas condições meteorológicas adversas registadas ao longo da semana que antecedeu a prova, a organização — liderada por Alberto Barradas — decidiu avançar com o evento, após luz verde da Comissão Técnica da Federação. A decisão revelou-se acertada: o dia acabou por brindar cavaleiros, equipas e público com condições atmosféricas favoráveis, permitindo uma competição de elevado nível técnico e desportivo.

O raid contou com a participação de cerca de 50 cavalos, distribuídos por várias categorias, sendo o grande destaque a prova internacional CEI1 100 km*, integrada no calendário oficial da Federação Equestre Internacional (FEI). Esta competição reuniu 22 conjuntos provenientes de oito países, confirmando o crescente prestígio internacional da prova de Santa Eulália.

Para além da forte presença estrangeira, a edição de 2026 ficou também marcada pelo excelente desempenho dos cavaleiros portugueses, que voltaram a demonstrar a qualidade do trabalho desenvolvido a nível nacional, alcançando lugares de relevo nas várias classificações e contribuindo de forma decisiva para o sucesso global do evento. A participação lusa esteve bem representada tanto na prova internacional como nas provas nacionais, reforçando o papel de Portugal no panorama do raid hípico ibérico e europeu.

No plano desportivo, os cavaleiros portugueses estiveram em grande destaque nas várias categorias disputadas.

Na prova internacional CEI1* 100 km, Luís Miguel Barradas, montando Maior de São Pedro, conquistou o 1.º lugar, impondo-se num lote altamente competitivo e garantindo uma vitória portuguesa numa prova integrada no circuito da FEI. Também em evidência nesta categoria estiveram Rui Lanternas, em Pitufina JS, que alcançou o 2.º lugar, e Teresa Cacheirinha, com Etelka du Vialaret, que completou o pódio na 3.ª posição, reforçando o domínio luso na prova rainha do evento.

Na categoria CEP 80 km, o triunfo coube igualmente a Portugal, com João Tomé Barbosa, montando Isidro Oriola d’Ibérica, a alcançar o 1.º lugar, após uma prova consistente e bem gerida ao longo das três fases.

Já na CEP 40 km, destinada a conjuntos mais jovens e em formação, o melhor português foi David Romão, com Paladina d’Guelros, que venceu a prova, confirmando o bom momento do raid nacional e a forte aposta na formação de novos atletas.

