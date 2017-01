Santa Eulália: Maria do Carmo Cruz ganha o Raide “Luís Tello Barradas” pela 1ª vez 30 Janeiro, 2017 12:52

Decorreu ao longo da manhã deste sábado, 28 de Janeiro, a 18ª edição do Raide Hípico de Santa Eulália “Luís Tello Barradas” nos terrenos adjacentes aos Silos da Cersul, na freguesia do concelho de Elvas.

O Raide contou com a presença de cerca de 70 cavalos para participar num Concurso de Endurance Internacional (CEI) e Concurso de Endurance Nacional (CEN) numa extensão de 80 quilómetros, um Concurso de Endurance de Promoção (CEP) com provas de 40 e 20 quilómetros, bem como uma prova para crianças na extensão de dois quilómetros. Este ano, o raide contou com a participação de cavaleiros portugueses e espanhóis.

Montando Damasco do Alcaide, a jovem Maria do Carmo Cruz de 22 anos, foi a grande vencedora do 18º Raide Hípico de Santa Eulália. Este conjunto percorreu a distância de 80km (CEI1*) em 03:41:33 a uma média de 21km/h. Recorde-se que Maria do Camo ganhou o CEI2** com Damasco em Alter do Chão no ano transacto. Jaime Magarreiro na segunda posição com Xenia da Tapada (03:41:34) e Pedro Godinho com Montalban Endurance em terceiro (03:49:48).

No que respeita ao CEP (80kms), Hugo Machado foi o vencedor com Exkalibur (04:58:35) seguido de José Chaparro Bachill com Nunccia (05:16:08). Isabel dos Santos Nogueira com Fidalgo, foi terceira classificada (05:24:16).

No CEP (40kms), venceu Nuno Roque que montou Fiel (02:30:07).

Resultados – Raide de SantaEulalia2017.pdf