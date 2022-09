Santa Eulália: João Pedro Rodrigues vence Raide Hípico

João Pedro Rodrigues conquistou no sábado (03/09) a XXIII edição do Raide Hípico Luís Tello Barradas, em Santa Eulália, no concelho de Elvas.

Montando M-Fronteira da Tapada, João Pedro Rodrigues, conquistou o primeiro lugar do pódio no CEI1* (100km) em Santa Eulália, terminando a prova com o tempo de 05:19:41s, a uma velocidade média de 18,14km.

Pedro Godinho (Alto de Traclin) e Mariana Oliveira (Alarcos de Guadarranque) ocuparam o 2.º e 3.º lugar, respectivamente, na tabela classificativa.

Na prova CEP 80km ganhou a espanhola Jenifer Perez Arroba montando Fado, enquanto o espanhol Nuno Alvarez venceu com Jaguar o CEP 40km.

A presente edição da competição desportiva vai homenageou o cavaleiro Jaime Magarreiro, que recentemente faleceu num trágico acidente de viação.

