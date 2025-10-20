Sanne Thijssen vence etapa de abertura da Taça do Mundo de Saltos em Oslo (VÍDEO)

A holandesa Sanne Thijssen, de 26 anos, conquistou de forma brilhante a etapa de abertura da Liga da Europa Ocidental da Longines FEI Jumping World Cup™, realizada neste domingo em Oslo (Noruega). Montando a égua de 12 anos Cupcake Z, Sanne assumiu o comando logo como a primeira a entrar em pista no desempate, entre onze conjuntos, e manteve uma liderança inatingível até o final.

Esta vitória marca o primeiro triunfo de uma amazona numa qualificativa da Taça do Mundo de Saltos em Oslo desde 2015, quando a francesa Pénélope Leprovost venceu com a notável Flora de Mariposa.

O brasileiro Yuri Mansur fez uma excelente prova com o experiente QH Alfons Santo Antonio, de 18 anos, garantindo o segundo lugar. O norueguês Johan-Sebastian Gulliksen completou o pódio ao assegurar o terceiro lugar com uma ronda dupla sem faltas montando Equine America Harwich VDL, resultado que descreveu como “um sonho realizado”.

O chefe de pista italiano Elio Travagliati desenhou um percurso exigente e técnico, com a maioria dos verticais colocados à altura máxima de 1,60m — um verdadeiro teste de nível 5★, equilibrado para os cavalos, mas desafiador para os cavaleiros.

No total, dez conjuntos terminaram com apenas quatro pontos, enquanto onze finalizaram com oito. Os primeiros a entrar em pista enfrentaram mais dificuldades para encontrar o ritmo ideal e escolher as melhores distâncias para manter todos os obstáculos de pé.

As faltas ocorreram em várias partes do percurso, especialmente na linha curva de cinco passadas (23,30 m) entre o obstáculo 9 e o duplo vertical-oxer 10a e 10b, seguida por outra linha de 20,20 m — que podia ser feita em quatro ou cinco passadas — até ao obstáculo 11, um dos pontos mais delicados do traçado.

Resultados AQUI